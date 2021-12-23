Один человек погиб, еще семеро доставлены в больницу в результате ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 23 декабря 2021. PenzaNews. Один человек погиб, еще семеро, включая двоих детей, доставлены в больницу в результате столкновения двух автомобилей «ВАЗ-2110», которое произошло на 3 км автодороги «Пенза — Кондоль» в Пензенской области в минувшую среду, 22 декабря.

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«В результате ДТП один человек погиб, это пассажир одного из автомобилей — мужчина 1998 года рождения. Семь человек: оба водителя и пассажиры, пять человек, — доставлены в медицинское учреждение для осмотра. [...] Двух детей забрали [в больницу] — это мальчики 12 лет и 4 года», — цитирует ТАСС представителя отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, который указал также, что информация является оперативной и уточняется.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.