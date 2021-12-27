В Сердобске возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек Происшествия

Пенза, 27 декабря 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели четырех человек в городе Сердобске Пензенской области, тела которых были обнаружены в квартире дома на улице Максима Горького.

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«По предварительным данным, их смерть наступила от отравления угарным газом в результате эксплуатации печи, оборудованной газовой горелкой. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 27 декабря.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели четырех человек.