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В Пензенском районе выявлен факт незаконной добычи самца косули

16:16 | 28.12.2021 | Происшествия

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Пенза, 28 декабря 2021. PenzaNews. Два случая грубейшего нарушения правил охоты выявлены в Пензенской области за минувшие сутки, один из них связан с убийством самца косули. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона во вторник, 28 декабря.

В Пензенском районе выявлен факт незаконной добычи самца косули. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За минувшие сутки в рамках межведомственного взаимодействия сотрудниками охотоуправления совместно с полицией выявлено два случая грубейшего нарушения правил охоты. На территории Пензенского района выявлен вопиющий факт браконьерства — незаконная добыча самца косули. Ущерб, причиненный охотничьему хозяйству в результате данного деяния, составил 120 тыс. рублей. Также был установлен случай охоты с незарегистрированным охотничьим оружием», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что оружие было изъято у нарушителя и передано в отдел полиции.

В сообщении ведомства особо подчеркивается, что патрулирование охотничьих угодий Пензенской области с целью выявления и пресечения нарушений охотничьего законодательства проводится ежедневно.

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