У задержанного под Пензой мужчины изъято два пистолета Происшествия

Пенза, 29 декабря 2021. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали в селе Засечном Пензенской области местного жителя после сообщения о том, что из окна квартиры дома слышны хлопки, похожие на выстрелы; у мужчины изъято два пистолета — строительный и пневматический.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, на место незамедлительно выехали наружные и оперативные службы Пензенского района, которые оцепили территорию.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность данного мужчины и его место жительства. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии он был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался местный житель 1978 года рождения, который по внешним признакам находился в состоянии сильного опьянения. В результате противоправных действий мужчины никто не пострадал. У него были изъяты строительный и пневматический пистолеты», — говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 29 декабря.

В нем добавляется, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.