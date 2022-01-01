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По факту гибели двух человек при пожаре в Пензе организована проверка

15:00 | 01.01.2022 | Происшествия

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Пенза, 1 января 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух человек при пожаре, который произошел в доме на улице Ватутина в Пензе 1 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

По факту гибели двух человек при пожаре в Пензе организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что рано утром 1 января 2022 года в трехквартирном доме по улице Ватутина в Пензе произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в одной из квартир обнаружены тела женщины 1961 года рождения и мужчины 1965 года рождения. О возгорании в подразделение МЧС сообщили соседи», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что при первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем при курении. Точная причина пожара будет установлена в ходе доследственной проверки», — указано в сообщении.

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