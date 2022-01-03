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В Каменском районе начата проверка по факту обнаружения тела мужчины в сгоревшем автомобиле

09:53 | 03.01.2022 | Происшествия

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Пенза, 3 января 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти жителя села Кевдо-Мельситово Каменского района Пензенской области, тело которого было обнаружено в сгоревшем автомобиле. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Каменском районе начата проверка по факту обнаружения тела мужчины в сгоревшем автомобиле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 2 января 2022 года на обочине дороги в селе Кевдо-Мельситово Каменского района в салоне сгоревшей автомашины обнаружено тело мужчины 1978 года рождения. По имеющейся информации, он уехал из дома в начале третьего часа 2 января. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств возгорания автомашины и смерти мужчины.

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