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Жительница Пензы лишилась 115 тыс. рублей после звонка злоумышленника

09:51 | 04.01.2022 | Происшествия

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Пенза, 4 января 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1992 года рождения лишилась 115 тыс. рублей после звонка неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что по ее банковскому счету происходят подозрительные операции.

Жительница Пензы лишилась 115 тыс. рублей после звонка злоумышленника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, незнакомец попросил женщину продиктовать реквизиты банковской карты и CVC-код, что она и сделала.

«После предоставления информации женщина обнаружила, что с ее банковской карты произошло списание 115 тыс. рублей. После этого она осознала, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется также, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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