В Никольском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия

Пенза, 4 января 2022. PenzaNews. Мужчина 1955 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего в частном деревянном доме в селе Аришка Никольского района Пензенской области 3 января. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Она уточнила, что сигнал о происшествии поступил в 12.47.

«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади срубового дома размером 7 на 5 метров, сгорела дощатая надворная постройка 4 на 3 метра», — сказала Анна Шупилова.

По ее словам, в тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и три единицы техники, также участие принимали добровольцы.

«Проводится проверка», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.