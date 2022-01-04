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В Никольском районе при пожаре погиб мужчина

10:42 | 04.01.2022 | Происшествия

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Пенза, 4 января 2022. PenzaNews. Мужчина 1955 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего в частном деревянном доме в селе Аришка Никольского района Пензенской области 3 января. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В Никольском районе при пожаре погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Она уточнила, что сигнал о происшествии поступил в 12.47.

«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади срубового дома размером 7 на 5 метров, сгорела дощатая надворная постройка 4 на 3 метра», — сказала Анна Шупилова.

По ее словам, в тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и три единицы техники, также участие принимали добровольцы.

«Проводится проверка», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.

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