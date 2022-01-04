В Кузнецке пожарные спасли женщину Происшествия

Пенза, 4 января 2022. PenzaNews. Женщина 1944 года рождения спасена при пожаре в частном доме на улице Куйбышева в Кузнецке Пензенской области, который произошел в минувший понедельник, 3 января.

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«Сгорела кровля, выгорело чердачное помещение по всей площади в кирпичном одноэтажном доме размером 12 на 8 метров, крытом шифером по деревянной обрешетке, выгорело внутри на площади 32 кв. метра», — сообщила журналистам руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

По ее словам, при пожаре была спасена женщина – хозяйка дома.

Она уточнила, что на тушение пожара привлекались 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

«Проводится проверка», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.