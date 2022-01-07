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По факту гибели двух человек в результате хлопка газа в Пензе возбуждено дело

10:31 | 07.01.2022 | Происшествия

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Пенза, 7 января 2022. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ возбуждено по факту гибели двух человек в результате хлопка газа и возгорания в многоквартирном жилом доме Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

По факту гибели двух человек в результате хлопка газа в Пензе возбуждено дело

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, в ночь с 6 на 7 января 2022 года в одной из квартир, расположенной на пятом этаже дома по улице Мира в городе Пензе, произошел хлопок газа и возгорание. В результате двое мужчин получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством и.о. руководителя следственного управления Владимира Архангельского.

«В настоящее время следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия с привлечением сотрудников МЧС и газовой службы. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) как работников организации, отвечающей за оказание услуг, так и собственника жилого помещения», — указано в сообщении.

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