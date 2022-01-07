Прокуратура начала проверку в связи с ДТП, в котором погибли малолетний ребенок и его мать Происшествия

Пенза, 7 января 2022. PenzaNews. Прокуратура начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на 43 км дороги «Городище — Никольск — Ночка» в границах Никольского района Пензенской области, в котором погибли малолетний ребенок и его мать.

Фото: Epp.genproc.gov.ru

«Предварительно установлено, что около 12.00 7 января 2022 года 43-летний житель города Никольска не справился с управлением автомобиля «Lada Kalina», выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение со следовавшем во встречном направлении автомобилем «Chevrolet Orlando» с государственным регистрационным знаком Тамбовской области под управлением 44-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 49-летняя пассажирка отечественного автомобиля и ее 7-летний сын. Водитель автомобиля и еще один 16-летний пассажир доставлены в больницу», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем уточняется, что водителю и пассажиру иномарки медицинская помощь была оказана на месте.

«Прокуратурой района организована проверка исполнения уполномоченными органами и организациями законодательства о безопасности дорожного движения при эксплуатации и содержании участка автодороги, на котором произошло ДТП. По факту ДТП органом внутренних дел проводится доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратуры района», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается также, что на место ДТП выезжал прокурор Никольского района Артем Леонтьев.