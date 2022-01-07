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Двое игроков казанской «Энергии» погибли в ДТП, возвращаясь из Пензы с турнира

20:20 | 07.01.2022 | Происшествия

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Пенза, 7 января 2022. PenzaNews. Подростки, погибшие в ночь на 7 января в ДТП в Ульяновской области, являлись игроками казанской команды по регби «Энергия» и возвращались из Пензы с рождественского турнира. Об этом сообщает ТАСС.

Двое игроков казанской «Энергии» погибли в ДТП, возвращаясь из Пензы с турнира. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Федерация регби России выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в аварии.

«В ночь на 7 января автомобиль с юными игроками казанской «Энергии» разбился в ДТП. Двое ребят и мать одного из регбистов погибли. Ребята возвращались с рождественского турнира из Пензы; из пяти человек, находившихся в машине, выжили двое детей, которые доставлены в больницу. От имени всего регбийного сообщества соболезнуем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии. Скорбим вместе с вами!» — говорится в сообщении, размещенном на сайте федерации.

По имеющейся информации, авария произошла в ночь на 7 января на участке трассы «Казань — Буинск — Ульяновск» возле села Кашинка в Цильнинском районе Ульяновской области. Столкнулись автомобили «Mercedes Benz» и «Toyota RAV4».

В результате ДТП погибли три человека — 60-летняя женщина и двое подростков в возрасте 12 и 14 лет. Еще восемь человек получили различные травмы, в их числе водитель и пять пассажиров «Mercedes Benz», в том числе один несовершеннолетний, а также два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Toyota RAV4».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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