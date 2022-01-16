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В Пензе при пожаре в двухэтажном доме погибла женщина

09:29 | 16.01.2022 | Происшествия

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Пенза, 16 января 2022. PenzaNews. Женщина 1948 года рождения погибла в результате пожара в двухэтажном доме на проезде Павлова в Пензе. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В Пензе при пожаре в двухэтажном доме погибла женщина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что сигнал о происшествии поступил 15 января в 13.00.

«Выгорела комната на площади 30 кв. метров в двухкомнатной квартире в двухэтажном шлакоблочном доме. Погиб один человек — хозяйка», — сказала Анна Шупилова.

По ее словам, на тушение пожара привлекались 12 человек личного состава и две единицы техники, из дома были эвакуированы 11 человек.

«Проводится проверка», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.

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