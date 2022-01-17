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В Пензе сотрудники Росгвардии пресекли факт незаконной реализации оружия самообороны

12:40 | 17.01.2022 | Происшествия

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Пенза, 17 января 2022. PenzaNews. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области пресекли противоправную деятельность по нелегальной торговле аэрозольными устройствами и механическими распылителями, снаряженными раздражающими веществами.

В Пензе сотрудники Росгвардии пресекли факт незаконной реализации оружия самообороны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, реализации оружия самообороны осуществлялась без соответствующей лицензии в одном из торговых павильонов Пензы.

Предметы нелегальной торговли изъяты сотрудниками Росгвардии.

В отношении индивидуального предпринимателя и продавца составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.15 КоАП РФ.

Согласно федеральному закону «Об оружии» от 13 декабря 1996 года, оружие самообороны является одним из видов гражданского оружия.

К оружию самообороны относится огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему, в том числе с патронами травматического действия; огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолеты, револьверы, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического, газового или светозвукового действия; газовое оружие (газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами); электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства.

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