В Пензе сотрудники Росгвардии пресекли факт незаконной реализации оружия самообороны Происшествия

Пенза, 17 января 2022. PenzaNews. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области пресекли противоправную деятельность по нелегальной торговле аэрозольными устройствами и механическими распылителями, снаряженными раздражающими веществами.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, реализации оружия самообороны осуществлялась без соответствующей лицензии в одном из торговых павильонов Пензы.

Предметы нелегальной торговли изъяты сотрудниками Росгвардии.

В отношении индивидуального предпринимателя и продавца составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.15 КоАП РФ.

Согласно федеральному закону «Об оружии» от 13 декабря 1996 года, оружие самообороны является одним из видов гражданского оружия.

К оружию самообороны относится огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему, в том числе с патронами травматического действия; огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолеты, револьверы, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического, газового или светозвукового действия; газовое оружие (газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами); электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства.