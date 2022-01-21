EN
12:37:12 Пятница, 21 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в подъезде

10:00 | 21.01.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 21 января 2022. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который в подъезде одного из многоквартирных домов Пензы бил окна и вел себя агрессивно по отношению к окружающим.

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в подъезде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, в правоохранительные органы обратился житель дома, который стал очевидцем происходящего.

«Он рассказал, что, когда утром вышел на работу, заметил в подъезде мужчину, который бил окна. На просьбы прекратить портить имущество гражданин отреагировал агрессивно: попытался отобрать у заявителя сумку и нанес ему удар в область живота. По предварительным данным, мужчина сам является жителем дома и скрылся в своей квартире», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что прибывшие стражи порядка задержали дебошира, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области 191 семья получит губернаторские жилищные сертификаты в 2022 году Мельниченко предложил провести в Пензе всероссийскую конференцию с участием представителей Минстроя РФ
Фонд капремонта МКД Пензенской области подвел итоги работы за 2021 год В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре в бане
В Пензенской области в 2021 году зарегистрировано около 13,5 тыс. преступлений При пожаре в бане на улице Сурикова в Пензе погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама