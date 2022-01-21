В Пензе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в подъезде Происшествия

Пенза, 21 января 2022. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который в подъезде одного из многоквартирных домов Пензы бил окна и вел себя агрессивно по отношению к окружающим.

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Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, в правоохранительные органы обратился житель дома, который стал очевидцем происходящего.

«Он рассказал, что, когда утром вышел на работу, заметил в подъезде мужчину, который бил окна. На просьбы прекратить портить имущество гражданин отреагировал агрессивно: попытался отобрать у заявителя сумку и нанес ему удар в область живота. По предварительным данным, мужчина сам является жителем дома и скрылся в своей квартире», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что прибывшие стражи порядка задержали дебошира, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.