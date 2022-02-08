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В Пензе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который попытался устроить драку в магазине

09:57 | 08.02.2022 | Происшествия

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Пенза, 8 февраля 2022. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который попытался устроить драку с продавцом и покупателями в магазине на улице Антонова в Пензе.

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который попытался устроить драку в магазине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место происшествия после получения информации о срабатывании кнопки тревожной сигнализации.

Продавец торговой точки рассказала, что пьяный мужчина не в первый раз приходит к ним в магазин: сначала он требовал обменять купленный товар, однако получил отказ, так как алкогольная продукция обмену и возврату не подлежит; в следующий визит он стал вести себя неадекватно — на замечания реагировал агрессивно, кричал, нецензурно выражался и пытался устроить драку.

В итоге дебошир был задержан сотрудникам Росгвардии и передан сотрудникам УМВД России по городу Пензе для дальнейшего разбирательства.

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