При пожаре в Васильевке пострадала женщина Происшествия

Пенза, 12 февраля 2022. PenzaNews. Женщина пострадала в результате пожара, произошедшего в одноэтажном двухквартирном доме в селе Васильевка Пензенского района ночью в субботу, 12 февраля. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сигнал о происшествии поступил в 2.28.

«Сгорел одноэтажный двухквартирный деревянный дом общей площадью 100 кв. метров, крытый шифером. Пострадала хозяйка квартиры – женщина 1941 года рождения», — сказала Анна Шупилова.

Она уточнила, что на тушение пожара привлекались 13 человек личного состава и три единицы техники.

«Проводится проверка», — добавила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области.