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В Никольском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре

16:58 | 14.02.2022 | Происшествия

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Пенза, 14 февраля 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в доме на улице Центральной в селе Старая Селя Никольского района Пензенской области рано утром 14 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Никольском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что тело мужчины 1961 года рождения было обнаружено в жилой части дома после ликвидации пожара.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправной электропроводки. Точная причина возгорания будет установлена в ходе проведения доследственной проверки», — сказано в тексте.

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