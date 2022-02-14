В Никольском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 14 февраля 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в доме на улице Центральной в селе Старая Селя Никольского района Пензенской области рано утром 14 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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В нем уточняется, что тело мужчины 1961 года рождения было обнаружено в жилой части дома после ликвидации пожара.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправной электропроводки. Точная причина возгорания будет установлена в ходе проведения доследственной проверки», — сказано в тексте.