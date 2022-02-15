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В Пензе по факту травмирования женщины в результате падения наледи возбуждено дело

11:47 | 15.02.2022 | Происшествия

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Пенза, 15 февраля 2022. PenzaNews. Следователи возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ по факту травмирования женщины в результате падения на нее снега и наледи с козырька подъезда многоквартирного дома на улице Ворошилова в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе по факту травмирования женщины в результате падения наледи возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что женщина 1954 года рождения получила перелом ноги и ушибы и была госпитализирована в лечебное учреждение, ей оказана необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников управляющей компании, отвечающей за надлежащую очистку крыши и козырьков подъездов от снега и льда», — сказано в пресс-релизе.

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