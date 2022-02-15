В Пензенской области подвели итоги операции «Автокресло – детям» Происшествия

Пенза, 15 февраля 2022. PenzaNews. 135 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей в ходе профилактической операции «Автокресло – детям», которая прошла на дорогах Пензенской области 14 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«В текущем году на территории Пензенской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых один ребенок погиб и 18 получили ранения», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3 тыс. рублей.