В Сосновоборске в результате пожара погибли два человека Происшествия

Пенза, 16 февраля 2022. PenzaNews. Два человека погибли в результате пожара, произошедшего в частном деревянном доме на улице Заречной в Сосновоборске Пензенской области. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

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По ее словам, сигнал о происшествии поступил 15 февраля в 19.50.

«Выгорело внутри дома на площади 32 кв. метра. В результате пожара погибли два человека: мужчина 1940 года рождения и женщина 1931 года рождения», — сказала Анна Шупилова.

Она уточнила, что для ликвидации последствий пожара привлекались пять человек и две единицы техники.

«Проводится проверка», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.