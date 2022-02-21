Крыша школы в Пензенской области обрушилась под тяжестью снега Происшествия

Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Крыша средней школы в селе Новое Демкино Малосердобинского района Пензенской области обрушилась под тяжестью снега, никто не пострадал. Это следует из сообщения прокуратуры региона, размещенном на сайте ведомства.

Фото: Epp.genproc.gov.ru

В нем указано, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 20 февраля.

«По предварительным данным, причиной обрушения послужило скопление на кровле снега в связи с обильными снегопадами. Пострадавших не имеется. В МБОУ СОШ села Новое Демкино обучаются 49 учеников. В настоящее время организовано их обучение в МБОУ ООШ села Марьевка», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что по факту обрушения крыши начата проверка, ход устранения последствий чрезвычайного происшествия находится на контроле прокуратуры района.

Кроме того, в сообщении отмечается, что 16 февраля в связи с наличием на крыше учебного заведения массивного снежного покрова прокурор внес директору школы представление об устранении нарушений законодательства, которое находилось на рассмотрении.