В Пензе при пожаре в многоквартирном доме спасены четыре человека, 12 эвакуированы Происшествия

Пенза, 24 февраля 2022. PenzaNews. Четыре человека спасены, 12 эвакуированы при пожаре в многоквартирном доме на улице Чкалова в Пензе, который произошел в четверг, 24 февраля. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По ее словам, сигнал о происшествии поступил в 10.07.

«Пожар произошел в квартире на пятом этаже шестиэтажного дома. В результате пожара выгорела квартира на площади 60 кв. метров. Спасены четыре человека, 12 эвакуированы», — сказала Анна Шупилова.

Она уточнила, что на тушение пожара привлекались 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

«Проводится проверка», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.