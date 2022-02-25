Четыре человека погибли при пожаре в нежилом здании на улице Рябова в Пензе Происшествия

Пенза, 25 февраля 2022. PenzaNews. Тела четырех человек обнаружены в двухэтажном нежилом здании на улице Рябова в Пензе, где ночью произошел пожар. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По ее словам, сигнал о происшествии поступил в 00.10, в 00.38 пожар, площадь которого составила 100 кв. метров, был локализован, в 01.13 — ликвидирован.

«Обнаружение первого погибшего — 2.53, личность устанавливается. Обнаружение второго погибшего — 5.07, личность устанавливается. [...] В 6.51 обнаружен третий погибший, 06.58 — четвертый. [...] Один человек пострадал, он госпитализирован», — сказала Анна Шупилова.

Она добавила, что на тушение пожара привлекались 23 человека личного состава и четыре единицы техники.