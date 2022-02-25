EN
14:07:55 Пятница, 25 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Четыре человека погибли при пожаре в нежилом здании на улице Рябова в Пензе

09:28 | 25.02.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 25 февраля 2022. PenzaNews. Тела четырех человек обнаружены в двухэтажном нежилом здании на улице Рябова в Пензе, где ночью произошел пожар. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Четыре человека погибли при пожаре в нежилом здании на улице Рябова в Пензе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По ее словам, сигнал о происшествии поступил в 00.10, в 00.38 пожар, площадь которого составила 100 кв. метров, был локализован, в 01.13 — ликвидирован.

«Обнаружение первого погибшего — 2.53, личность устанавливается. Обнаружение второго погибшего — 5.07, личность устанавливается. [...] В 6.51 обнаружен третий погибший, 06.58 — четвертый. [...] Один человек пострадал, он госпитализирован», — сказала Анна Шупилова.

Она добавила, что на тушение пожара привлекались 23 человека личного состава и четыре единицы техники.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 610 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения
Климанов обсудил с руководством УМВД вопрос о возобновлении работы МРЭО ГИБДД в Заречном В Кузнецке прошли пожарно-тактические учения
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 718 случаев заражения коронавирусом На улице Виражной в Пензе на время проведения «Лыжни России» изменится схема дорожного движения
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама