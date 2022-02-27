В Пензе задержаны пьяный водитель и два пассажира, оказавшие сопротивление полицейским Происшествия

Пенза, 27 февраля 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции в Пензе задержали пьяного водителя и двух пассажиров, которые оказали им сопротивление при составлении протокола об административном правонарушении.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, 26 февраля в дежурную часть от местного жителя поступило сообщение о том, что по улицам Пензы передвигается автомобиль «ВАЗ-2115», водитель и пассажиры которого находятся в состоянии опьянения.

«Экипажем дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по городу Пензе данный автомобиль был остановлен на улице Измайлова. Транспортным средством управлял житель Кузнецкого района Пензенской области 1997 года рождения. Кроме водителя, в салоне автомобиля находились двое пассажиров. В отношении водителя, находившегося в состоянии опьянения, был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. В момент составления административного материала из автомобиля правонарушителя вышли два пассажира — мужчины 1997 и 1998 годов рождения, которые вместе с водителем автомобиля оказали сопротивление сотрудникам полиции», — говорится в пресс-релизе, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что молодые люди были задержаны и доставлены в дежурную часть УМВД России по городу Пензе для дальнейшего разбирательства, транспортное средство помещено на спецстоянку.

«По данному факту проводится проверка. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сказано в тексте.