EN
23:39:20 Воскресенье, 27 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе задержаны пьяный водитель и два пассажира, оказавшие сопротивление полицейским

10:16 | 27.02.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 27 февраля 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции в Пензе задержали пьяного водителя и двух пассажиров, которые оказали им сопротивление при составлении протокола об административном правонарушении.

В Пензе задержаны пьяный водитель и два пассажира, оказавшие сопротивление полицейским. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, 26 февраля в дежурную часть от местного жителя поступило сообщение о том, что по улицам Пензы передвигается автомобиль «ВАЗ-2115», водитель и пассажиры которого находятся в состоянии опьянения.

«Экипажем дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по городу Пензе данный автомобиль был остановлен на улице Измайлова. Транспортным средством управлял житель Кузнецкого района Пензенской области 1997 года рождения. Кроме водителя, в салоне автомобиля находились двое пассажиров. В отношении водителя, находившегося в состоянии опьянения, был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. В момент составления административного материала из автомобиля правонарушителя вышли два пассажира — мужчины 1997 и 1998 годов рождения, которые вместе с водителем автомобиля оказали сопротивление сотрудникам полиции», — говорится в пресс-релизе, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что молодые люди были задержаны и доставлены в дежурную часть УМВД России по городу Пензе для дальнейшего разбирательства, транспортное средство помещено на спецстоянку.

«По данному факту проводится проверка. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 703 случая заражения коронавирусом Житель Никольска перечислил на «безопасный счет» почти 440 тыс. рублей
Михаил Дралин помог чардымскому дому культуры и лопатинскому союзу ветеранов В Пензенской области за сутки подтверждено более 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
После пожара на улице Рябова в Пензе проверят производственные площадки и стройки Отменена временная схема дорожного движения на улице Виражной в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама