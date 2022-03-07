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В Пензенском районе после пожара в частном доме обнаружены тела двух человек

14:00 | 07.03.2022 | Происшествия

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Пенза, 7 марта 2022. PenzaNews. Тела двух человек обнаружены в частном доме в селе Спасско-Александровка Пензенского района, где накануне произошел пожар. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В Пензенском районе после пожара в частном доме обнаружены тела двух человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сигнал о происшествии поступил 6 марта в 17.30.

«Сгорел срубовой дом общей площадью 50 кв. метров, баня 15 кв. метров. Обнаружены двое погибших — мужчина 1981 года рождения и женщина 1971 года рождения», — сказала Анна Шупилова.

Она уточнила, что на тушение пожара привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.

«Проводится проверка», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.

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