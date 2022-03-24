В Пензенском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 24 марта 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в доме на улице Верхней в селе Большая Валяевка Пензенского района в ночь на 24 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«О пожаре в подразделение МЧС сообщили соседи. После ликвидации возгорания в жилой части дома обнаружено тело мужчины 1935 года рождения. По имеющейся информации, проживал один», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки», — добавляется в пресс-релизе.