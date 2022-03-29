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В Вадинске следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре

16:46 | 29.03.2022 | Происшествия

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Пенза, 29 марта 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в доме на улице Светлой в Вадинске Пензенской области вечером 28 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Вадинске следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После ликвидации возгорания в жилой части дома обнаружено тело мужчины 1935 года рождения. По имеющейся информации, проживал один», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, очаг пожара находился в месте расположения печи», — добавляется в пресс-релизе.

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