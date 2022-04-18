В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 18 апреля 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в квартире дома на улице Мира в Пензе вечером 17 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«В коридоре квартиры обнаружено тело мужчины 1955 года рождения. По имеющейся информации, проживал один», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении», — добавляется в пресс-релизе.