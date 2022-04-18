В Пензе пресечена попытка доставки сотовых телефонов и SIM-карт в ИК-5 Происшествия

Пенза, 18 апреля 2022. PenzaNews. Сотрудники пензенской исправительной колонии №5 пресекли попытку доставки на территорию учреждения пяти сотовых телефонов и четырех SIM-карт. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ФСИН России по Пензенской области.

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В нем указано, что запрещенные предметы были обнаружены в упаковочной таре для кур-гриль при досмотре передачи, которая предназначалась для осужденного 1980 года рождения.

«Запрещенные предметы граждане скрывают в различных местах самыми необычными способами, но, несмотря на это, сотрудники подразделений регионального управления пресекают попытки их доставки на территорию исправительных учреждений», — отмечается в пресс-релизе.