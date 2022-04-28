В Пензе разыскивают очевидцев ДТП с участием велосипедистов Происшествия

Пенза, 28 апреля 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП с участием велосипедистов, которые произошли в Пензе в вечернее время.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, размещенной на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, 14 апреля в 19.00 напротив дома №26 на улице Рахманинова неустановленный водитель допустил наезд на велосипедиста 1988 года рождения, после чего скрылся с места ДТП. Велосипедист получил телесные повреждения.

25 апреля в 18.40 напротив дома №71 на улице Баумана неустановленный водитель создал помеху для движения велосипедиста 1989 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. В результате велосипедист упал и получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к очевидцам данных ДТП с просьбой позвонить по телефонам: (8412) 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04.