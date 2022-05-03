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Корпус снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружен под Пензой

11:14 | 03.05.2022 | Происшествия

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Пенза, 3 мая 2022. PenzaNews. Корпус 75-миллиметрового артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии обнаружил местный житель в лесополосе в Колышлейском районе Пензенской области.

Корпус снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружен под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления Росгвардии по региону, взрывотехники группы разминирования ОМОН «Страж» обследовали находку и передали ее следственно-оперативной группе.

«Росгвардия напоминает гражданам, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить о находках в правоохранительные органы. Нельзя производить какие-либо самостоятельные манипуляции с обнаруженными предметами, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать и переносить», — говорится в пресс-релизе.

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