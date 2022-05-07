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При пожаре в частном доме в Пензенской области погибли двое взрослых и ребенок

10:21 | 07.05.2022 | Происшествия

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Пенза, 7 мая 2022. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Сердобске Пензенской области, который произошел ночью 7 мая. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

При пожаре в частном доме в Пензенской области погибли двое взрослых и ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сгорела кровля, и выгорело внутри деревянного дома на площади 60 кв. метров.

«Обнаружены тела троих погибших — двоих взрослых и ребенка 2015 года рождения», — сказала Анна Шупилова.

Она уточнила, что на тушение пожара привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.

«На месте пожара работают дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.

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