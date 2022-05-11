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Четыре человека погибли, один пострадал в ДТП в Пензенской области

09:17 | 11.05.2022 | Происшествия

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Пенза, 11 мая 2022. PenzaNews. Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП, которое произошло на 10 км автодороги «Поим — Башмаково — Земетчино» в Башмаковском районе Пензенской области в минувший вторник, 10 мая.

Четыре человека погибли, один пострадал в ДТП в Пензенской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, столкнулись автомобиль «Hyundai Santa Fe» под управлением мужчины 1964 года рождения и «ВАЗ-21113», за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21113» и пассажиры — женщина 1972 года рождения, мальчик 2008 года рождения — скончались на месте. Еще один пассажир данного автомобиля — девушка 1990 года рождения — скончалась при доставлении в медицинское учреждение. Водитель автомобиля «Hyundai Santa Fe» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», — сказали в Госавтоинспекции.

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