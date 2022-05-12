Пожар в неэксплуатируемом птичнике в Пензенской области ликвидирован Происшествия

Пенза, 12 мая 2022. PenzaNews. Пожар в неэксплуатируемом птичнике в Нижнеломовском районе Пензенской области, который произошел днем в четверг, 12 мая, ликвидирован. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«В 15.25 поступило сообщение о пожаре в селе Новая Пятина Нижнеломовского района. Пожар произошел в неэксплуатируемом птичнике на площади 2,4 тыс. кв. метров с обрушением кровли на площади 300 кв. метров», — сказала она.

По словам Анны Шупиловой, на тушение пожара привлекались 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

«Пострадавших нет», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.