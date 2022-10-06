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В Пензе легковушка врезалась в трансформаторную подстанцию, водитель погиб

12:20 | 06.10.2022 | Происшествия

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Пенза, 6 октября 2022. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-2112» врезался в трансформаторную подстанцию и дерево в Октябрьском районе Пензы, после столкновения он опрокинулся, водитель погиб. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензе легковушка врезалась в трансформаторную подстанцию, водитель погиб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что ДТП произошло около дома №121Б на улице Новоселов поздно вечером 5 октября, за рулем легковушки находился молодой человек 2000 года рождения.

«В результате происшествия водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир автомобиля – мужчина 2000 года рождения получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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