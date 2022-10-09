В Пензе при пожаре в многоквартирном доме спасен один человек, 15 эвакуированы Происшествия

Пенза, 9 октября 2022. PenzaNews. Один человек спасен, 15 эвакуированы при пожаре в многоквартирном доме на улице Минской в Пензе, который произошел в минувшую субботу, 8 октября. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

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По ее словам, сигнал о происшествии поступил в 18.05.

«Выгорела комната и частично коридор на площади 30 кв. метров в трехкомнатной квартире площадью 70 кв. метров на пятом этаже пятиэтажного дома. Спасена хозяйка – женщина 1955 года рождения. Из подъезда эвакуированы 15 человек», — сказала Анна Шупилова.

Она уточнила, что на тушение пожара привлекались 13 человек личного состава и три единицы техники.

«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону.