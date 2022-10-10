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В Нижнеломовском районе сгорели два частных дома, погибла пожилая женщина

11:29 | 10.10.2022 | Происшествия

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Пенза, 10 октября 2022. PenzaNews. Два частных домах сгорели в селе Большие Хутора Нижнеломовского района Пензенской области, погибла пожилая женщина. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В Нижнеломовском районе сгорели два частных дома, погибла пожилая женщина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что сигнал о возгорании поступил в 3.49.

«Сгорел полностью деревянный дом площадью 50 кв. метров. Обнаружена погибшая — хозяйка дома – женщина 1937 года рождения. Также сгорел соседний нежилой дом площадью 50 кв. метров», — сказала Анна Шупилова.

По ее словам, на тушение пожара привлекались десять человек личного состава и три единицы техники.

«Причина пожара устанавливается», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

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