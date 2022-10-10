23:35:50 Понедельник, 10 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Задержана подозреваемая в совершении ДТП в Пензенской области, в котором погиб трехлетний ребенок

18:52 | 10.10.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 10 октября 2022. PenzaNews. Женщина, подозреваемая в совершении ДТП в Пензенской области, в результате которого погиб трехлетний ребенок, задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Задержана подозреваемая в совершении ДТП в Пензенской области, в котором погиб трехлетний ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сердобским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту совершения ДТП, в результате которого погиб малолетний ребенок. [...] По данным следствия, вечером 8 октября 2022 года 34-летняя женщина, управляя автомашиной марки «Renault Duster» и двигаясь по автодороге «Сердобск — Беково» в сторону города Сердобска, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомашиной марки «Lada Priora». В результате ДТП трехлетний мальчик – пассажир автомашины «Lada Priora» получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После совершения ДТП водитель автомашины «Renault Duster» оставила место происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что 9 октября при взаимодействии сотрудников СКР и полиции ее местонахождение было установлено.

«Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения. В ходе следствия получены сведения, что она не имеет права управления транспортными средствами. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — указано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 347 случаев заражения коронавирусом В Пензе мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы
Полицейские разыскивают неизвестного, который поджег дачный дом в Лунинском районе В Пензенской области за сутки подтверждено 323 случая заражения коронавирусом
Профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» пройдет в Пензенской области 10 октября В Пензе женщина по совету «сотрудника банка» оформила несколько кредитов и перевела более 3 млн. рублей на неизвестные номера и счета
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама