Задержана подозреваемая в совершении ДТП в Пензенской области, в котором погиб трехлетний ребенок Происшествия

Пенза, 10 октября 2022. PenzaNews. Женщина, подозреваемая в совершении ДТП в Пензенской области, в результате которого погиб трехлетний ребенок, задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Сердобским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту совершения ДТП, в результате которого погиб малолетний ребенок. [...] По данным следствия, вечером 8 октября 2022 года 34-летняя женщина, управляя автомашиной марки «Renault Duster» и двигаясь по автодороге «Сердобск — Беково» в сторону города Сердобска, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомашиной марки «Lada Priora». В результате ДТП трехлетний мальчик – пассажир автомашины «Lada Priora» получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После совершения ДТП водитель автомашины «Renault Duster» оставила место происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что 9 октября при взаимодействии сотрудников СКР и полиции ее местонахождение было установлено.

«Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения. В ходе следствия получены сведения, что она не имеет права управления транспортными средствами. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — указано в тексте.