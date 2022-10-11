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В Нижнеломовском районе столкнулись две легковушки и грузовик, один человек госпитализирован

12:03 | 11.10.2022 | Происшествия

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Пенза, 11 октября 2022. PenzaNews. Один человек госпитализирован в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика, которое произошло на 8 км дороги «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково» в Пензенской области в минувший понедельник, 10 октября.

В Нижнеломовском районе столкнулись две легковушки и грузовик, один человек госпитализирован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «Chevrolet Niva», «DAF 95XF» с прицепом «МАЗ» и «ВАЗ-21101», после чего внедорожник съехал в кювет и опрокинулся.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Chevrolet Niva» – женщина 1955 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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