В Пензе при пожаре в многоквартирном доме спасены два человека, 10 эвакуированы Происшествия

Пенза, 17 октября 2022. PenzaNews. Два человека спасены, 10 эвакуированы при пожаре в многоквартирном доме на улице Суворова в Пензе, который произошел в понедельник, 17 октября. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

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По ее словам, сигнал о происшествии поступил в 13.36.

«Выгорела комната 6 кв. метров в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Из подъезда эвакуированы 10 человек, два человека спасены с верхних этажей из зоны сильного задымления», — сказала Анна Шупилова.

Она уточнила, что на тушение пожара привлекались 14 человек личного состава и три единицы техники.

«Проводится проверка», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону.