03:30:08 Вторник, 18 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе при пожаре в многоквартирном доме спасены два человека, 10 эвакуированы

17:43 | 17.10.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 17 октября 2022. PenzaNews. Два человека спасены, 10 эвакуированы при пожаре в многоквартирном доме на улице Суворова в Пензе, который произошел в понедельник, 17 октября. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В Пензе при пожаре в многоквартирном доме спасены два человека, 10 эвакуированы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сигнал о происшествии поступил в 13.36.

«Выгорела комната 6 кв. метров в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Из подъезда эвакуированы 10 человек, два человека спасены с верхних этажей из зоны сильного задымления», — сказала Анна Шупилова.

Она уточнила, что на тушение пожара привлекались 14 человек личного состава и три единицы техники.

«Проводится проверка», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы предстанет перед судом за разбойное нападение на пожилую женщину В Пензенской области за сутки подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 172 случая заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 200 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 185 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области 17 октября стартует второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама