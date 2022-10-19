В Кузнецке мотоцикл с двумя подростками попал в ДТП, оба госпитализированы Происшествия

Пенза, 19 октября 2022. PenzaNews. Автомобиль «Lada Priora» и мотоцикл «Kayo T4» с двумя подростками столкнулись в Кузнецке Пензенской области, водителю и пассажиру двухколесного транспортного средства потребовалась госпитализация.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло напротив дома №46 на улице Строителей 18 октября; за рулем легковушки находилась женщина 1991 года рождения, мотоциклом управлял несовершеннолетний 2006 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир мотоцикла – мальчик 2008 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.