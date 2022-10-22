16:39:11 Суббота, 22 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Пензенской области

12:58 | 22.10.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 22 октября 2022. PenzaNews. Прокуратура Вадинского района Пензенской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадали несколько человек, трое из них госпитализированы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Пензенской области

Фото: Epp.genproc.gov.ru

В нем уточняется, что авария произошла на 12 км автодороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» утром в субботу, 22 октября.

«В результате ДТП пострадали несколько человек, трое из которых госпитализированы в ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ». [...] Органами Госавтоинспекции предварительно установлено, что следовавший из Москвы в Белинский рейсовый автобус «MAN» допустил наезд на стоявший на проезжей части автомобиль марки «УАЗ», который отбросило на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с автомобилем марки «ГАЗель», следовавшим во встречном направлении», — сказано в пресс-релизе.

«На место ДТП выезжал прокурор Вадинского района Денис Долгов. [...] В ходе проверки по факту столкновения будет дана оценка исполнения участниками требований законодательства о безопасности дорожного движения, установлены причины и условия, способствовавшие ДТП. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области автобус попал в ДТП, три человека госпитализированы
Жительница Пензы после общения с «сотрудником банка» лишилась 348 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом
В Кузнецке мужчина госпитализирован после наезда автомобиля Жительница Пензы после общения с «сотрудником Роспотребнадзора» лишилась более 90 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама