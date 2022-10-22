Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Пензенской области Происшествия

Пенза, 22 октября 2022. PenzaNews. Прокуратура Вадинского района Пензенской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадали несколько человек, трое из них госпитализированы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

Фото: Epp.genproc.gov.ru

В нем уточняется, что авария произошла на 12 км автодороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» утром в субботу, 22 октября.

«В результате ДТП пострадали несколько человек, трое из которых госпитализированы в ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ». [...] Органами Госавтоинспекции предварительно установлено, что следовавший из Москвы в Белинский рейсовый автобус «MAN» допустил наезд на стоявший на проезжей части автомобиль марки «УАЗ», который отбросило на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с автомобилем марки «ГАЗель», следовавшим во встречном направлении», — сказано в пресс-релизе.

«На место ДТП выезжал прокурор Вадинского района Денис Долгов. [...] В ходе проверки по факту столкновения будет дана оценка исполнения участниками требований законодательства о безопасности дорожного движения, установлены причины и условия, способствовавшие ДТП. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в тексте.