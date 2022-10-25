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В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре

09:31 | 25.10.2022 | Происшествия

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Пенза, 25 октября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти женщины при пожаре, который произошел в одной из квартир дома на пересечении улиц Луговой и Планетной в Пензе в минувшее воскресенье, 23 октября.

В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В жилой комнате обнаружено тело хозяйки квартиры 1939 года рождения. По имеющейся информации, женщина проживала одна», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения газовой плиты», — добавляется в пресс-релизе.

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