В ДТП на трассе в Пензенской области один человек погиб, двое пострадали Происшествия

Пенза, 26 октября 2022. PenzaNews. Один человек погиб, двое госпитализированы в результате ДТП на 710 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области, которое произошло вечером в минувший вторник, 25 октября.

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Как указано в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «Lada Niva», за рулем которой находился мужчина 1989 года рождения, «Scania» с полуприцепом под управлением мужчины 1976 года рождения и «Lada Vesta», которой управлял мужчина 1960 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Vesta» от полученных травм скончался на месте, водитель и пассажир автомобиля «Lada Niva» – мужчина 1962 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.