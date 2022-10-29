В Пензе обнаружено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести Происшествия

Пенза, 29 октября 2022. PenzaNews. Тело мужчины 1953 года рождения, числившегося пропавшим без вести, обнаружено на территории недостроенного объекта на улице Заводской в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Житель Пензы числился пропавшим без вести с апреля 2022 года. С заявлением в правоохранительные органы о безвестном исчезновении обратились его родственники», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при первоначальном осмотре каких-либо видимых повреждений на теле погибшего не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины. По результатам доследственной проверки следователем будет принято процессуальное решение», — указано в пресс-релизе.