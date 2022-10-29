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В Пензе обнаружено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести

10:49 | 29.10.2022 | Происшествия

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Пенза, 29 октября 2022. PenzaNews. Тело мужчины 1953 года рождения, числившегося пропавшим без вести, обнаружено на территории недостроенного объекта на улице Заводской в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе обнаружено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Житель Пензы числился пропавшим без вести с апреля 2022 года. С заявлением в правоохранительные органы о безвестном исчезновении обратились его родственники», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при первоначальном осмотре каких-либо видимых повреждений на теле погибшего не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины. По результатам доследственной проверки следователем будет принято процессуальное решение», — указано в пресс-релизе.

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