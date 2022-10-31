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В Пензе в ДТП пострадали два человека

10:47 | 31.10.2022 | Происшествия

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Пенза, 31 октября 2022. PenzaNews. Два человека пострадали в результате столкновения «Lada Granta» и «Ford Kuga», которое произошло на улице Перспективной в Пензе в минувшее воскресенье, 30 октября.

В Пензе в ДТП пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем отечественного автомобиля находился мужчина 1970 года рождения, иномаркой управлял мужчина 1975 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Granta» – женщина 1969 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована, пассажир автомобиля «Ford Kuga» – женщина 1980 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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