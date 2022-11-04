При пожаре в ТЦ на улице Суворова в Пензе эвакуированы 180 человек Происшествия

Пенза, 4 ноября 2022. PenzaNews. 180 человек, в том числе 10 детей, эвакуированы при пожаре в торговом центре на улице Суворова в Пензе, который произошел в пятницу, 4 ноября. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

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По ее словам, сигнал о происшествии поступил в 9.34.

«Пожар произошел в торговом павильоне на площади 200 кв. метров торгового центра общей площадью 12 тыс. кв. метров. Посетители и персонал эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказала Анна Шупилова.

«Пожарно-спасательные подразделения в кратчайшие сроки прибыли к месту пожара, грамотно определили решающее направление тушения пожара, не допустили распространения огня и ликвидировали пожар», — добавила она.

Анна Шупилова уточнила, что на тушение пожара привлекались 43 человека личного состава и 11 единиц техники.