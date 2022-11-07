В ДТП на трассе в Пензенской области два человека погибли, пятеро пострадали Происшествия

Пенза, 7 ноября 2022. PenzaNews. Два человека погибли, пятеро пострадали в результате ДТП с участием четырех легковых автомобилей, которое произошло на 535 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 6 ноября.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «Kia Rio», «Hyundai Solaris», «Audi А4» и «Ford Focus».

«В результате происшествия водитель автомобиля «Kia Rio» – мужчина 1990 года рождения и пассажир этого же автомобиля – мужчина 1979 года рождения скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир данного автомобиля – мужчина 2001 года рождения получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован. Водитель автомобиля «Ford Focus» – мужчина 1986 года рождения с телесными повреждениями был госпитализирован, пассажиры данного автомобиля – женщина 1985 года рождения, девочка 2011 года рождения и мальчик 2008 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.