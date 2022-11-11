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На трассе в Пензенской области столкнулись два автомобиля, три человека госпитализированы

12:54 | 11.11.2022 | Происшествия

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Пенза, 11 ноября 2022. PenzaNews. Три человека госпитализированы в результате ДТП с участием двух автомобилей, которое произошло на 655 км федеральной трассы М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области в минувший четверг, 10 ноября.

На трассе в Пензенской области столкнулись два автомобиля, три человека госпитализированы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «Chevrolet Lacetti» под управлением мужчины 1996 года рождения и «ГАЗ-3010ВА», за рулем которого находился мужчина 1998 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» и два пассажира — мужчины 1960 и 2002 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще два пассажира данного транспортного средства — мужчины 1976 и 1997 годов рождения — были осмотрены на месте бригадой скорой помощи и отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что факту ДТП проводится проверка.

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